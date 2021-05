Entraîner à haut niveau sans y avoir joué, bientôt terminé?

Faut-il avoir mené une carrière de joueur pour diriger un club ou des athlètes d’élite?

Si la réalité diffère d’un sport à l’autre, la tendance s’accentue nettement en faveur des anciens professionnels.

Les exceptions existent néanmoins, à l’instar de Romain Gaspoz à Elfic

Fribourg.

QUENTIN DOUSSE

CARRIÈRE. Quel est le point commun entre Julian Nagelsmann (Bayern Munich), Bernard Challandes (Kosovo), Patrick Emond (Genève-Servette Hockey Club) ou encore l’Attalensois Patrick Pembele (Basketball Club Monthey-Chablais)? Ils dirigent tous les quatre une équipe professionnelle sans avoir évolué à ce niveau en tant que joueur.

Si leur légitimité n’est pas remise en cause, leur chance devient, elle, de plus en plus difficile à obtenir au sein de l’élite. Vécu du quotidien d’un sportif…