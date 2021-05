Et de cinq qui font dix pour Jason Dupasquier

Quatorzième sur la grille de départ, Jason Dupasquier (CarXpert Prüstel GP) a longtemps oscillé entre le 7e et le 12e place sur la piste humide du Mans, avant de rétrograder au 13e rang final. La victoire est revenue à l'Espagnol Sergio Garcia (Gasgas).

«Le départ s’est bien passé et, lorsque j’ai vu plusieurs concurrents chuter, j'ai cherché à rester calme et concentré. C’était difficile de trouver un bon rythme et d'aller plus vite à chaque tour. Je suis malgré tout satisfait de ces (trois) points et confiant pour la suite», déclare le Gruérien de 19 ans dans le communiqué de son team allemand.

Ce nouveau résultat probant lui permet de faire son entrée dans le top 10 du classement général, toujours dominé par l'intouchable Pedro Acosta (Red Bull KTM). Prochaine échéance: le Grand Prix d'Italie, sur le circuit du Mugello, le 30 mai prochain.

Développement à retrouver dans La Gruyère de ce mardi.