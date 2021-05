Faire preuve de bon sens

A propos des initiatives antipesticides.

Nous devrons bientôt nous prononcer sur deux initiatives «phytos extrêmes». Ces deux votations sont portées par des personnes qui, à de rares exceptions près, sont totalement déconnectées du milieu agricole. Le fossé entre les villes et les campagnes se creuse malheureusement de plus en plus.

La réalité agricole ainsi que l’évolution des techniques de culture et d’élevage sont très souvent méconnues des citadins. Ces changements ont eu beaucoup d’effets positifs, autant sur la santé animale que sur la baisse de l’utilisation des antibiotiques ou que la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Ces images tronquées de l’agriculture, souvent alimentées par des reportages et des scandales venus de l’étranger, faussent la vision d’une…