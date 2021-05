François Gremaud se livre à son tour

THÉÂTRE DES OSSES. Il fait partie des artistes les plus en vue du théâtre romand. Et bien au-delà: avec sa 2B Company, François Gremaud a eu droit à une rétrospective de son travail au Théâtre de Vidy, mais s’est aussi fait remarquer au Festival d’Avignon et a eu droit aux éloges des plus grands médias français. Ce Fribourgeois installé à Lausanne a découvert le théâtre aux Osses, à Givisiez, comme il le raconte dans un passionnant entretien filmé, récemment mis en ligne.

Dans cette quatrième Chronique d’un théâtre en veilleuse, François Gremaud retrace son parcours et évoque ses souvenirs du Centre dramatique fribourgeois. En conversation avec les actuels codirecteurs Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, il revient également sur quelques lignes de force de son travail, notamment la…