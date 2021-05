Fribourg commence à vacciner les jeunes

A partir du 8 mai, toutes les personnes âgées de 16 ans et plus pourront se faire vacciner dans le canton de Fribourg. Une perspective rendue possible par la vaccination des divers groupes à risque, ainsi que par des livraisons plus importantes de doses.

GLENN RAY

COVID-19. Après les cantons de Vaud, du Jura et du Valais, c’est au tour de Fribourg d’ouvrir la vaccination aux jeunes. «Il était important de donner des perspectives à cette jeunesse qui a beaucoup souffert durant la pandémie», souligne la directrice de la Santé et des affaires sociales (DSAS), Anne-Claude Demierre.

A partir du 8 mai, toutes les personnes âgées de 16 ans et plus pourront ainsi se faire vacciner dans l’un des deux centres du canton, à Forum Fribourg ou à Espace Gruyère. Les rendez-vous seront attribués selon…