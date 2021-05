Fribourg ouvre la vaccination aux jeunes

Face au très bon taux de vaccination des personnes de plus de 65 ans et des personnes à risque dans le canton de Fribourg, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a décidé d'ouvrir des perspectives au reste de la population.

Les quelque 9300 personnes âgées de plus de 50 ans et inscrites dans les centres de vaccination se verront attribuer des rendez-vous d'ici ce samedi 8 mai. A partir de cette date, les personnes âgées de 16 ans et plus pourront dès lors avoir accès au vaccin. L'attribution des rendez-vous se fera selon l'ordre d'inscription, mais les plus de 65 ans et les groupes à risque resteront prioritaires. GR

L'article complet est à retrouver dans notre édition de mardi.