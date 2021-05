L’association REPER lance une nouvelle méthode pour soutenir les parents dans la gestion des médias numériques.

FAMILLE. Spécialisée dans la promotion de la santé et la prévention des comportements à risques, mandatée par le Service de la santé publique, l’association REPER propose une méthode pour aider les parents à gérer les médias numériques.

«L’utilisation de ces derniers n’est pas sans risque, en particulier pour les enfants et les adolescent-e-s, relève l’association dans un communiqué. Leur cerveau étant encore en pleine maturation, ce public est particulièrement sensible aux techniques de manipulation et d’économie de l’attention. De plus, le monde numérique donne un accès facilité à tous types de contenus, dont un nombre important est inadapté aux jeunes. Pour cette raison, il…