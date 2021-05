Gjon's Tears troisième à l'Eurovision

C'est finalement l'Italie qui remporte la 65e édition de l'Eurovision. Gjon's Tears, qui était en tête après le vote du jury, décroche la troisième place avec sa chanson Tout l'univers.

Considéré comme un outsider, le Gruérien de 22 ans a fait mieux que le Bernois Luca Hänni en 2019, qui avait pris la quatrième place avec son titre She Got Me. Il est le premier Suisse à finir sur le podium de la compétition, depuis la troisième place d'Annie Cotton en 1993 avec Moi, tout simplement.

La performance du Brocois a été saluée sur Twitter par le président de la Confédération suisse Guy Parmelin. Il a qualifié la prestation de Gjon's Tears de "magnifique".

Une fête cet été

Interrogé par la télévision alémanique SRF, le Gruérien s'est dit reconnaissant et heureux de sa troisième place. "Je suis content que les gens aient aimé. Je suis content que le jury m'ait mis en première position [...] parce j'ai besoin de cette validation des professionnels", a-t-il déclaré.

Même s'il n'a pas gagné samedi soir aux Pays-Bas, la commune de Broc va quand même fêter son chanteur. La fête se tiendra dans le courant de l'été. "On attend que les mesures en lien avec la crise sanitaire" se détendent afin que l'on "puisse y associer un maximum de gens", avait déclaré vendredi Claude Cretton, le syndic de Broc. ATS