Groupe E ne sera plus proactif concernant les parcs éoliens

Le 27 avril, Groupe E avait invité les Exécutifs de 15 communes à participer à des comités de pilotage pour les projets éoliens. Une semaine après le délai de réponse, 2 ont dit non, 5 ont demandé un délai supplémentaire et 8 n’ont pas répondu. Ce désintérêt explique en partie la décision de Groupe E. La résistance rencontrée a aussi joué un rôle. «Nous avons clairement sous-estimé cela, note Jacques Mauron, directeur général de Groupe E. Fribourg est le seul canton où on rencontre une opposition, aussi émotionnelle, pour tous les projets de parcs.»