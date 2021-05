FRIBOURG

Pour sa nouvelle exposition, la galerie Trait Noir, à Fribourg (rue du Pont-Suspendu 14) présente des peintures et dessins d’Isabelle Barras. Le vernissage a lieu ce vendredi dès 18 h et l’exposition est visible jusqu’au 23 mai, les samedis de 10 h à 16 h et les dimanches de 16 h à 19 h. www.galerietraitnoir.ch.