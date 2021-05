Jean-Marc Berset de retour dans la course

HANDBIKE. Près de deux ans après son dernier départ, Jean-Marc Berset a disputé la première manche de la Coupe du monde de paracyclisme dimanche à Ostende (Belgique). Dans sa catégorie H3, le Bullois a pris la 30e place de la course individuelle (de 70 km), la 24e du contre-la-montre (30 km). Terminant respectivement quatrième et deuxième dans la hiérarchie suisse, élément important en vue d’une sélection aux jeux Paralympiques à Tokyo cet été. «J’étais content de retrouver l’ambiance de la compétition et de mon résultat obtenu en contre-la-montre, retient Jean-Marc Berset. Cela me donne de la confiance malgré une concurrence qui a considérablement augmenté depuis 2019.» Prochaine échéance pour le Gruérien de 60 ans: les championnats du monde au Portugal à la mi-juin. QD