L’Etat pollueur-payeur

Tribune libre

A propos de la loi sur le CO2.

L’Etat, c’est nous, dit-on. Pas toujours. Tenez, la Loi sur le Co2 fera payer à la population, qu’elle soit active ou en vacances, le prix de l’incurie environnementale des collectivités. Ce sont bien celles-ci qui incitent, depuis la découverte du pétrole, à la mobilité automobile, source de revenus et de plaisir pour les uns, et d’impôts pour les autres. Qui a demandé à la population d’essaimer dans nos campagnes afin de désengorger nos villes? A l’inverse, qui demande à la population de vivre comme des lapins dans des zones à surdensité, avec comme seul échappatoire la route du week-end vers nos Préalpes et Alpes? Qui a incité au chauffage à mazout, interdisant les chauffages électriques? Qui incite au pendulage frénétique vers nos…