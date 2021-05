L’Union des paysans fribourgeois porte plainte

DÉPRÉDATIONS. La campagne autour des deux initiatives agricoles est intense dans le canton. Dans un communiqué, l’Union des paysans fribourgeois annonce avoir porté plainte à la suite de plusieurs actes de vandalisme. Dans la nuit de dimanche à lundi, du matériel de campagne prônant le non a été endommagé. «Dans plusieurs endroits du canton, bâches, pancartes et drapeaux ont été détruits de manière systématique et avec violence», rapporte le communiqué. L’Union des paysans fribourgeois déplore que le débat tombe «dans un extrémisme rarement atteint jusqu’ici au sujet d’initiatives fédérales». Dans un communiqué diffusé lundi, Prométerre, l’association vaudoise de promotion des métiers de la terre, annonçait avoir également porté plainte après qu’un char a été volontairement incendié dans…