La sensualité du vivant

LIVRES

Douna Loup

LES PRINTEMPS SAUVAGES

Zoé, 160 pages

C’est un livre qui sent les sous-bois et l’eau vive, les herbes hautes et le «vent sauvage». Après avoir grandi dans la nature, la narratrice, enfant, part avec sa mère à la recherche de son frère. Elles vont dormir dans les champs, parfois travailler dans des fermes ou des usines. «Quatre années d’errance», se souviendra la mère, «à me pencher sur les lacs pour boire l’eau et laver mon reflet, à frotter mes pieds dans la terre pour effacer les piqûres d’orties, à presser mes doigts dans la menthe, à courir dans l’orge pour être avec toi sauvage et reprendre vie dans ce règne végétal qui nous encerclait et nous enivrait.» A l’enfance succédera l’adolescence, les premiers émois, puis l’envol de l’âge adulte, l’utopie de la vie en…