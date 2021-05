La tête haute

FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

«Elevé» par une mère totalement inadaptée, Malony a, très jeune, fréquenté les bureaux des juges pour enfants. Violence, vols, décrochage scolaire… l’ado à la dérive réussira-t-il à saisir la main que lui tendent une magistrate combative et un éducateur?

De famille d’accueil en foyer, Malony ne trouve sa place nulle part. Impossible non plus d’accéder à un semblant d’équilibre auprès de sa mère, jeune célibataire paumée, totalement dépassée par les excès de son fils. Depuis plusieurs années, Malony multiplie les vols avec violence, les comportements agressifs, la détérioration de matériel les rares fois où il se montre à l’école, et les menaces envers ses éducateurs missionnés par la juge des enfants qui tente de le remettre sur les rails depuis le primaire. Un…