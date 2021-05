Le chef de piste, le plus exposé des hommes «invisibles»

Parfois contesté, le chef de piste occupe une fonction méconnue et néanmoins centrale dans chaque concours de saut d’obstacles.

Rencontre avec Julien Pradervand, constructeur de parcours à l’occasion du Swiss Team Trophy ce week-end à Marsens.

Une compétition jugée difficile qui n’a pas souri à la jeune Vuadensoise Jeanne Paradis, éliminée.

QUENTIN DOUSSE

HIPPISME. Sur le carré du Centre équestre de Marsens, un homme virevolte. Roue de mesure en main, double mètre et plans en poche, Julien Pradervand aiguille la dizaine de bénévoles sous ses ordres. Il faut faire vite. Son parcours doit être monté avec rapidité et précision pour permettre à l’épreuve principale de commencer. Au centre de ce ballet hippique, le chef de piste. Qui est-il et comment travaille-t-il? Réponses avec le Vaudois…