Le concours d'architecture est lancé

Président du jury, l'architecte chaux-de-fonnier Denis Clerc a qualifié devant la presse ce concours d'«unique et exceptionnel», en ajoutant: «Il y a énormément de critères à prendre en compte et nous espérons être surpris.» Le but reste de créer de l'habitat «avec beaucoup de liberté», tout en tenant compte du contexte historique. EB

Article complet à retrouver dans notre édition de samedi.