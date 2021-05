Le curateur vient parler de «Second»

FRI-ART

Ce jeudi (19 h), Fri-Art invite Gianmaria Andreetta à venir parler de Second, l’exposition de groupe actuellement présentée au centre d’art contemporain de Fribourg. Le curateur expliquera comment il a conçu ce projet mettant en lumière «les stratégies d’écriture et de composition d’un groupe d’artistes» qui reviennent «sur des œuvres précédentes non abouties ou laissées de côté». Second s’intéresse ainsi aux notions de collaboration, d’éphémère, de fiction… Après la discussion, Fri-Art restera ouvert jusqu’à 22 h. De quoi permettre également au public de découvrir les films de Guillaume Dustan, exposés jusqu’au 6 juin. www.fri-art.ch.