Le désamour dure six ans

FOOTBALL. Avant chaque grande compétition, la même ritournelle. Le même rituel monté en épingle par nos voisins français: la liste des 23. Pour l’Euro 2021, 26 joueurs peuvent être sélectionnés. Il n’y aura pas de surprise selon L’Equipe. A peine le quotidien sportif osait-il esquisser la réintégration de Karim Benzema en équipe de France. Hypothèse lancée sans réel espoir, mais avec cet impératif d’entretenir le rêve de nombreux supporters des Bleus.

Et voilà que l’improbable se produisit, mardi soir au JT de TF1. Didier Deschamps rappelle Benzema, six ans après sa dernière sélection et son implication dans l’affaire de la sextape mêlant Mathieu Valbuena.

Le désamour aura duré six ans. Six saisons durant lesquelles «KB19» (il portera le numéro 19 désormais) a enquillé 138 buts et décroché…