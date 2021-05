Le retour au rock’n’roll plutôt que la maison de retraite

BANDE DESSINÉE

Phil Castaza



SOLD OUT, T. I. FACE A

SOLEIL

En 1966, Georges et Jean-Pierre avaient monté un groupe de rock’n’roll, une bande de potes qui s’amusaient bien pendant les plus belles années de leur vie. Mais tout cela est fini depuis longtemps. Aujourd’hui, les deux amis ont passé la septantaine et ne se sont pas revus depuis une éternité. Chacun vit de son côté, seul ou presque. Les enfants de Georges estiment même qu’il est temps de penser à la maison de retraite ou du moins à quitter sa maison pour un appartement plus petit. Comme si quelques articulations un peu douloureuses suffisaient à vous rendre inutiles. En réaction, l’ancien a même dans l’idée de reformer le groupe, histoire de retrouver les sensations d’antan.

A la suite du film de Gilles Grangier Les vieux de la…