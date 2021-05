Le retour des petits chanteurs

Après une année de pause forcée, due au Covid-19, les chanteurs du 1er Mai étaient de retour samedi. A Bulle, malgré la pluie et l’interdiction de chanter dans les commerces, l’édition 2021 semble bonne, selon divers avis d’habitants.

TEXTE: XAVIER SCHALLER

PHOTOS: CHLOÉ LAMBERT

Pour rencontrer des chanteurs du 1er Mai, samedi à Bulle, mieux valait éviter le centre-ville. L’interdiction de chanter dans les commerces leur a fait préférer les quartiers résidentiels. Quand la pluie ne les a pas carrément poussés à renoncer. «Moi non plus, je n’aimais pas chanter sous la pluie, se rappelle l’habitant d’un quartier de villas de La Tour-de-Trême. Mais je dirais que c’est plutôt un bon 1er Mai cette année. On a eu pas mal de monde.»

Avec le Covid-19, qui a mené à l’annulation de la…