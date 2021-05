Le secteur de la prostitution souffre de la pandémie

«La situation économique des tenanciers et tenancières de salons et des travailleuurs et travailleuses du sexe a été fortement impactée l'an dernier» , indique le rapport annuel de la Commission consultative dans ce domaine.

Les travailleuses n'étaient souvent plus en mesure de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille résidant à l'étranger. Davantage d'inscriptions à la Caisse de compensation ont été enregistrées. Certaines ont décidé de mettre un terme à leurs activités, alors que d'autres les ont poursuivies malgré l'interdiction. Elles ont également subi des pressions de la part des clients. Au final, seules trois travailleuses du sexe ont annoncé avoir contracté le Covid-19 durant l'année 2020, indique le Conseil d'Etat dans un communiqué.

Hausse des passages

Les permanences sociales de l'association Fri-Santé ont connu une forte fréquentation, notamment pour des aides financières d'urgence, des aides au retour, des hébergements d'urgence, la constitution de dossiers pour les services sociaux ou encore des demandes d'assurance perte de gain. Au total, 1434 passages ont été comptabilisées contre 863 en 2019. EF