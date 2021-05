Le taux de chômage en légère baisse dans le canton

La diminution du chômage s'observe dans six districts sur sept, avec des taux de 3,6% pour la Gruyère (-0,4 point), de 3,9% pour la Sarine (- 0,3) et la Glâne (- 0,2), 2,8% pour la Broye (-0,4), 2,6% pour le Lac (- 0,2) et 1,8% pour la Singine (- 0,1). Seule la Veveyse enregistre une augmentation du chômage avec un taux qui pointe à 3,8% (+ 0,2 point). A l'échelle nationale, le taux de chômage s'établit à 3,3% (- 0,1).

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le Service de l'emploi du canton explique cette détente sur le marché du travail par «l'effet saisonnier, à l'origine de la reprise des activités en extérieur, les assouplissements progressifs des restrictions adoptées par le Conseil fédéral pour enrayer la pandémie de Covid-19 et les diverses mesures de soutien à l'économie». FP