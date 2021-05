TRAIL. Malgré le possible retour des événements sportifs cet été, le comité du Trail des Paccots a décidé d’annuler son édition prévue le 6 juin. «Il était impossible de conserver l’esprit et la fête pour 900 participants avec une course aux départs échelonnés», regrette le président Lionel Berteau. Il s’agit de la deuxième annulation consécutive pour l’épreuve veveysanne, repoussée au 5 juin 2022. QD