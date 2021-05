Les vert’libéraux vont lancer une motion populaire pour favoriser la revitalisation des cours d’eau

ASSEMBLÉE. Le Parti vert’libéral veut alléger les charges des communes pour la revitalisation des cours d’eau. Réunis en assemblée virtuelle mardi, ses membres ont accepté l’idée de lancer une motion populaire. Le texte, provisoire, propose que la part des communes soit réduite à 5%, contre 20% au minimum actuellement. Ces revitalisations peuvent être coûteuses et représenter une charge importante pour les petites collectivités. Le PVL recommande par ailleurs de voter oui à la recapitalisation de Bluefactory le 13 juin (12 oui, 2 non et 4 abstentions). La majorité estime que le projet de quartier d’innovation pourrait permettre de développer des places de travail et dynamiser la capitale cantonale. C’est à l’unanimité que les vert’libéraux fribourgeois ont soutenu la Loi Covid.