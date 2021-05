née Dorthe

ATTALENS

Marie Chevalley-Dorthe s’est éteinte au home du Châtelet ce lundi, dans sa 93e année. Une cérémonie d’adieu a eu lien en l’église d’Attalens jeudi.

Marie est née le 14 août 1928 dans le foyer de Julia et Henri Dorthe qui habitaient à Bossonnens. C’est là qu’elle a passé son enfance et sa scolarité, entourée de ses deux sœurs Blanche et Irma, de ses deux frères Eloi et Robert et de sa cousine Berthe.

En 1952, elle rencontra l’amour de sa vie: son «Féli», comme elle aimait à l’appeler. Quelques années après, le couple se maria et Marie mit au monde trois garçons pour son plus grand bonheur et pour la plus grande fierté de son époux.

Après une période vécue sur la Riviera vaudoise, la famille retrouva la terre de ses origines. Marie et Félix vécurent dès lors toute leur…