Nouveau record pour Jérémy Schouwey

COURSE À PIED. Sans même le savoir, le coureur du CS Broc Jérémy Schouwey a établi un nouveau record fribourgeois samedi à Sierre. En prenant la cinquième place des 5 km organisés par la PB Run en 15’17, le Gruérien de 29 ans a signé le premier temps officiel du canton sur route pour cette distance. «J’étais pourtant un peu déçu par cette performance, réagit-il. J’aurais voulu battre mon temps de 15’06 établi sur piste. Il me manquait un peu de fraîcheur, mais je m’en sors pas trop mal au vu des circonstances (n.d.l.r.: peu de concurrents au départ à cause de la pandémie).» Avec Morat-Fribourg en ligne de mire, Jérémy Schouwey participera le 10 juin à la course A Travers Sâles. MEG