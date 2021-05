Pas de course adulte à la BerGiBike

VTT. La 10e édition de la BerGiBike n’aura pas lieu sous sa forme habituelle en 2021. La course de VTT, qui relie Fribourg à Bulle en passant notamment par Rossens, La Berra et Villarlod, ne connaîtra pas de format adulte cette année. Cette épreuve devait également faire office de championnat de Suisse de marathon. «Il n’était pas envisageable de diviser les coureurs en blocs de 30, explique la présidente Ariane Perritaz. Nous aurions dû effectuer 10 départs et la route aurait été bloquée trop longtemps.» La course des enfants, qui n’est pas concernée par ces restrictions, est quant à elle maintenue au 27 juin prochain. Avec un espoir, celui de fêter les 10 ans de la BerGiBike l’année prochaine dans des conditions normales. GR