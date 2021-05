Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Pour lancer cette émission, Matthieu Fournier est accompagné par un guide de montagne également pilote de parapente. Ensemble ils tentent l’ascension et un vol à plus de 4000 mètres au Breithorn, dans la vallée de Zermatt.

La mélodie du sabot

Olivier Boulanger, dit «Boubou», est maréchal-ferrant, comme l’étaient son grand-père et son arrière-grandpère. Tous les jours, il sillonne les routes du Jura bernois pour ferrer poneys, chevaux de Grand prix ou Franches-Montagnes. Comme il aime à le dire «ici on vit, on parle, on respire cheval!» Une passion qui réunit trois générations, notamment lors des concours hippiques.

Paysan du ciel

Jean-Marc Gabioud avait un peu plus de 10 ans, lorsqu’il a passé son premier été à l’alpage. Loin de l’entourage familial, sans…