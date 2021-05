Peur, imagination et jeu à L’Arbanel

TREYVAUX. Créé à Nuithonie en avril 2019, Sanspeur,ni pleurs reprend vie ce week-end à L’Arbanel, à Treyvaux. Quatre représentations de ce spectacle jeune public (dès 7 ans) sont prévues. La pièce de la compagnie de L’Efrangeté s’appuie sur des ressorts de l’enfance, qui sont aussi ceux du théâtre: l’imagination, le jeu, l’envie de croire à une autre réalité. Milo, «neuf ans trois quarts», doit passer son week-end chez sa grand-mère et redoute déjà l’ennui qui pointe et la «tisane qui sent les pieds». Quand il tombe sur un vieux livre, Journal d’une chasseuse d’êtres maléfiques, il se met à douter: et si sa Mamie cachait un passé glorieux? L’enfant mène l’enquête et découvre la puissance de son imagination, jusqu’à ne plus bien distinguer le rêve (ou le cauchemar) et la…