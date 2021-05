Peur pour la jeune génération

A propos des initiatives antipesticides.

Aujourd’hui, j’ai peur. Peur pour l’avenir de mes collègues, peur pour l’avenir de notre génération et celui des générations futures. Est-ce que le peuple suisse m’autorisera à me lever le matin pour produire des denrées alimentaires de qualité? Je l’espère. Je n’ai pas envie d’entrer dans notre ferme chaque matin en voyant des animaux affaiblis en raison des carences alimentaires liées à l’interdiction d’acheter des fourrages et des concentrés hors de notre exploitation.

L’équilibre alimentaire de nos vaches est la base de leur santé. Notre production de lait devrait être diminuée pour que du lait européen prenne place dans nos étalages, alors que notre exploitation a adopté les programmes fédéraux qui permettent à nos animaux de sortir chaque…