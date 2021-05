Plus de place à l’hôtel pour les martinets

La ville de Fribourg accueille une des plus grandes populations de martinets à ventre blanc de Suisse. Mais à leur retour d’Afrique, une quinzaine de couples de cette espèce menacée n’ont pas retrouvé leurs nids à cause des travaux en cours au NH Hôtel. Pro Natura et le cercle ornithologique réagissent.

XAVIER SCHALLER

ORNITHOLOGIE. Chaque année, les martinets à ventre blanc passent l’hiver à l’ouest du continent africain. Avant de revenir, pour certains, en ville de Fribourg, «connue pour abriter l’une des plus grandes populations de Suisse», selon un communiqué de Pro Natura et du Cercle ornithologique de Fribourg. Seulement ce printemps, un triste accueil a été fait à une quinzaine de couples, qui n’ont pas pu loger comme d’habitude au NH Hôtel.

«Des travaux les ont empêchés d’accéder…