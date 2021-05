Pour un avenir plus durable

A 11 h 59 précisément, l’alarme climatique a retenti un peu partout en Suisse. A Fribourg, le mouvement de la Grève pour l’avenir a réuni diverses associations, syndicats et groupes citoyens autour de la Grève féministe et de la Grève pour le climat.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Ils étaient près de 800, selon les premières estimations de la police, à parcourir les rues du centre-ville de Fribourg ce vendredi après-midi. L’accalmie de la météo a permis aux manifestants de ressortir banderoles, pancartes, pin’s et affiches en tout genre des placards. «Et un, et deux, et trois degrés. C’est un crime, contre l’humanité.» Tambours, casseroles, sifflets et cloches ont accompagné des slogans désormais familiers. Des grandsparents aux élèves du cycle d’orientation, toutes les générations ont manifesté…