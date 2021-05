Premier coup de pioche pour le skatepark de Bouleyres

Pour rappel, ce projet prévoit la création d'un pumptrack – un parcours en boucle fait de bosses et de virages relevés – utilisable par les vélos, les trottinettes et les skateboards grâce à son revêtement asphalté. Toujours situé dans la zone sportive de Bouleyres, le skatepark sera quant à lui légèrement déplacé et comportera différents modules, dont un bowl (cuvette).

Validé en 2019 par le Conseil général bullois, le crédit de près de 3 millions de francs permettra également le réaménagement de l'entrée de la forêt de Bouleyres, la création d'un chemin dédié à la mobilité douce et l'installation d'infrastructures de stationnement pour vélos. Le projet nécessitera l'abattage d'une série de grands arbres à proximité du site afin d'en garantir la sécurité. "Cet abattage sera compensé par la plantation de nouvelles essences ainsi que de buissons au printemps prochain", précisent les autorités bulloises. GR

