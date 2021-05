Quand le géant orange vient «à la rescousse» des amateurs

L’action Support your Sport de Migros a rendu son verdict cette semaine.

Si l’opération de soutien aux clubs amateurs fut un succès pour le géant orange, les participants ne peuvent pas tous en dire autant.

Comment le monde amateur a-t-il résisté financièrement à la pandémie? La Veveysanne Gabrielle Bourguet fait le point.

QUENTIN DOUSSE

SPORT ET FINANCES. D’un côté, les clubs «agréablement étonnés». De l’autre, les «désenchantés». Et au milieu, le plus grand distributeur du pays qui se frotte les mains. L’opération Support your Sport, visant «à soutenir exclusivement les organisations amateures en ces temps difficiles», a livré son verdict cette semaine. Avec un résultat financier diversement apprécié par les caissiers des clubs régionaux.

«Nous sommes surpris et déçus, à la hauteur des…