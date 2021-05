Quel parti abattra la meilleure carte?

CONSEIL DES ÉTATS. Il y a ceux qui ont le bour et le nell, ceux qui misent sur les as et ceux qui gardent quelques atouts pour créer la surprise en fin de partie. Partie de jass ou d’échecs, les élections ressemblent beaucoup à un jeu de stratégie quand il s’agit de composer les listes. Il ne suffit pas d’avoir les meilleures cartes (ou les meilleurs candidats), encore faut-il les placer sur la bonne plie, tout en composant avec un partenaire dont on ne connaît pas le jeu.

A Fribourg, la partie était déjà bien engagée ce printemps, quand le PS a subitement perdu un de ses principaux atouts avec le transfert de Christian Levrat à La Poste. Avant l’élection au Conseil d’Etat le 7 novembre, il y aura donc une élection complémentaire au Conseil des Etats le 26 septembre. Le PS aura fort à…