Réduire la lumière et sa pollution

ENVIRONNEMENT. Le Grand Conseil a accepté hier deux motions, qui visent à réduire la pollution lumineuse. La première, déposée par les socialistes Grégoire Kubski (Bulle) et Eliane Aebischer (Guin), s’attaque aux supports publicitaires. Car ces derniers distraient les usagers de la route et sont nuisibles, pour l’être humain comme pour la faune. Or, les communes et les préfectures ont peu de moyens pour refuser la construction d’écrans LED publicitaires. Le Conseil d’Etat proposait d’éditer un guide destiné aux différentes instances concernées, afin d’uniformiser les pratiques. Par 51 voix contre 35 (3 abstentions), les députés ont préféré suivre les motionnaires et opter pour une révision de la Loi sur les réclames, afin qu’un cadre strict soit mis en place.

La seconde motion, déposée…