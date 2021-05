Rendez-vous manqué à Albstadt

VTT. La première épreuve de la Coupe du monde de cross-country s’est soldée par un échec pour les deux régionaux en lice à Albstadt (Allemagne). Samedi, Maxime L’Homme a pris la 40e place de l’épreuve junior. «Une galère, soupire le Vuadensois. Dès le début, j’ai senti que je n’avais pas de force dans les jambes, puis mal au dos. C’est dommage, car je pouvais viser une place dans le top 15, voire mieux.»

Au départ de la course élite dimanche, Charline Fragnière a abandonné en raison d’une «chute au départ et de crampes d’estomac. Une grande déception, en plus avec le maillot rouge à croix blanche sur les épaules», explique la Gruérienne de 22 ans.

Les deux Vuadensois chercheront à se refaire dès ce week-end à Nove Mesto (République tchèque), étape mythique du circuit de la Coupe du…