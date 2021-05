Rover, la nostalgie à fleur de peau

MUSIQUE Rover

EISKELLER

Cinq 7/Wagram Music

Rover a enfin tracé un troisième sommet à son triangle musical. Six ans après Let it glow, le multi-instrumentiste multiculturel signe un excellent album du confinement intitulé Eiskeller. Terré dans les anciennes glaciaires de Saint-Gilles à Bruxelles, Timothée Régnier continue ainsi d’imposer sa patte french touch à treize nouvelles compositions aériennes, en anglais dans le texte.

Derrière sa carrure d’ex-rugbyman, l’homme de 41 ans cache une fragilité à fleur de peau, exacerbée par sa voix tour à tour fluette, haut perchée, cristalline et parfois râpeuse. A grand renfort de synthétiseurs et d’instrumentations aux sonorités surannées, il signe la bande-son de ses humeurs nostalgiques. Des musiques éthérées et bien plus malignes qu’il n’y…