Ses doigts ont pu être sauvés

Il y a un peu plus d’un an, la Bulloise Mara Da Rosa Reis a eu un doigt arraché à chaque main, lors d’un accident. Les chirurgiens de l’Hôpital de l’Ile ont pu les remettre en place, les sauver tous les deux et même leur rendre leur mobilité.

XAVIER SCHALLER

Le 24 avril 2020, Mara Da Rosa Reis joue au foot avec des copains. Le temps d’oublier un peu le Covid-19, pour cette jeune Bulloise de 15 ans privée d’entraînements. Les jeunes se défoulent sur la vieille pelouse de Bouleyres. Une frappe trop forte et le ballon passe le grillage du terrain synthétique, fermé durant le confinement.

«Personne ne voulait aller le chercher, sauf mon petit frère qui avait 11 ans. Alors j’y suis allée.» Elle grimpe les deux mètres de treillis, se faufile sous le filet de protection. «Arrivée en haut, j’ai…