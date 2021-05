Taux de chômage en légère baisse

MARCHÉ DU TRAVAIL. Le taux de chômage s’est établi à 3,3% de la population active dans le canton de Fribourg en avril 2021, soit une diminution de 0,2 point par rapport au mois précédent. Les chômeurs étaient 5661, soit 436 de moins qu’en mars et 298 de moins qu’il y a un an. Cette diminution s’observe dans six districts sur sept, avec des taux de 3,9% en Sarine (– 0,3 point par rapport à mars) et en Glâne (– 0,2), 3,6% en Gruyère (– 0,4), 2,8% dans la Broye (– 0,4), 2,6% dans le Lac (– 0,2) et 1,8% en Singine (– 0,1). Seule la Veveyse enregistre une augmentation du chômage avec un taux qui pointe à 3,8% (+ 0,2 point). A l’échelle nationale, le taux de chômage s’établit à 3,3% (– 0,1).

