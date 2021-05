Temps présent

Télévision

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

«Expulsé de son appartement: et si ça vous arrivait?»

Une expulsion de son appartement: on pense que ça n’arrive qu’aux autres. Et pourtant, chaque année, des centaines de Romand.e.s sont expulsés de chez eux pour non-paiement de loyer. Le processus peut être très rapide: un seul loyer de retard et la machine s’emballe. Une fois la résiliation de bail prononcée, le locataire est à la merci du bailleur même s’il rattrape ses arriérés. Avec le Covid, qui a précarisé de nombreuses personnes en Suisse, la situation est amenée à s’aggraver. ■