SAVE THE BEES. Qui sait? Peut-être ces quelques lignes sans importance traverseront-elles les siècles et seront lues, par le plus grand des hasards, par une intelligence qui cherchera à comprendre les origines de sa situation, et donc tentera de remonter aux sources de la question: comment le capitalisme a-t-il pu survivre à la destruction qu’il engendrait? Qu’il soit dit ici, à destination de cette intelligence – aura-telle encore un corps? – qu’une des étapes de cette évolution du capitalisme passa par une glace au miel. Reprenons… En prévision de l’été 2021, une entreprise de glaces industrielles lança une campagne multisupport pour promouvoir la consommation de sa nouvelle glace au miel. Cette campagne utilisa notamment des affiches sur lesquelles était imprimé un QR-code, soit une…