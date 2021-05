Un avion sans ailes devant la boulangerie de Promasens

Dans le viseur

Si – le temps d’une chronique – on arrêtait net le flux d’images qui nous inondent et on choisissait de n’en regarder qu’une seule, pour décortiquer ce qu’elle nous raconte? Aujourd’hui, l’histoire d’un Fokker de Swissair pris dans la tempête et de son atterrissage d’urgence, en avril 1935.

D’abord, on oscille entre deux sentiments: l’absurdité de cette situation qui prête machinalement à sourire et l’inquiétante étrangeté de découvrir cet avion sans ailes au centre de Promasens. Que fait cet engin désincarné entre l’église et la boulangerie du village, sous le regard, sans doute écarquillé, du bambin à droite de l’image?

Sur les réseaux sociaux, on s’encouble longuement sur des myriades d’images anecdotiques avant de dénicher ce genre d’oiselle rare. Celle-ci a été…