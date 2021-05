Un coupable facile

Tribune libre

A propos des initiatives antipesticides.

La Suisse se doit d’imposer son leadership et l’écologie – sujet très tendance – est le sujet idéal susceptible de lui donner du relief. En effet, qui dit écologie dit climat et pollution. Le coupable des dérèglements résultant de ces problématiques est tout trouvé: c’est l’agriculture suisse! Un coupable habilement choisi car facile à combattre à coups de slogans simplistes, percutants et n’impactant qu’une catégorie marginale de la société. Eh oui, comme par magie, l’agriculture a soudainement piqué la vedette au plastique, à la 5G, au béton, à internet, au bitcoin et aux nuages radioactifs.

De plus, s’attaquer à elle est si simple. On ne sait même pas à quoi elle sert, si ce n’est à dilapider l’argent du contribuable et à remplir les…