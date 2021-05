Un meurtre et plusieurs suspects

Mon whisky, ma télé et moi

A la suite de la mort de sa sœur, un jeune Mexicain est accusé à tort et passe dix-huit ans en prison. Derrière les barreaux, il prépare sa vengeance et tente de savoir Qui a tué Sara? Une nouvelle série Netflix très réussie.

Innocente, joyeuse et un peu naïve, Sara s’envole dans les airs à l’aide d’un parachute attaché à un bateau. Sur celuici, son grand frère Alex l’observe avec le sourire. Il est notamment accompagné par Rodolfo, son pote et accessoirement compagnon de la jeune fille. Puis, l’adolescente de 17 ans crie et tombe à l’eau, avant de décéder. Le matériel a trahi la jeune mexicaine. Ou c’est plutôt l’un de ses proches qui l’a trahi en dégradant volontairement le matériel. Quelqu’un a bien voulu assassiner Sara. Mais qui est-ce? C’est la question…