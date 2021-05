Une «réalisation impossible»

Tribune libre

A propos des deux initiatives antipesticides.

Autrefois, nombre de nos ancêtres s’adonnaient à l’agriculture. Aujourd’hui, un très petit pourcentage de gens vivent encore de ce travail. Dans cette profession, il ne faut pas trop compter ses heures. Durs, donc, le travail de la terre et les soins aux animaux. Si le nombre d’agriculteurs se réduit de jour en jour, la motivation à cette pratique tient plus de la vocation que de l’exercice d’une profession ordinaire.

Que dire alors du surcroît de difficultés qu’introduisent les exigences des deux initiatives «Eau potable propre» et «Production sans pesticide»? Il est certes souhaitable et logique qu’on arrive aux objectifs voulus par les initiatives. Mais la rigueur des formulations, exigences de qualité et de délai, rendent…