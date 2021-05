Une voiture prend feu dans un parking souterrain

Une fois l'intervention terminée et les locaux ventilés, les habitants ont pu regagner leur domicile. Personne n'a été blessé. Le garage souterrain et plusieurs voitures ont été détruits, indique la police cantonale dans un communiqué. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, une enquête est en cours. Le montant des dégâts n'a pas encore été estimé. EF