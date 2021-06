«Affronter ses peurs avec sa moto»

Prise de passion pour le trial, Charlotte Suard a vécu sa première dans le championnat national dimanche dernier à Susten (VS).

MOTOCYCLISME. Le stress du retour à la compétition n’a pas été simple à gérer pour Charlotte Suard dimanche. La Gruérienne de 16 ans vivait sa première participation à une manche de championnat de Suisse de trial en catégorie juniors. Sixième du classement et deuxième féminine, elle en est repartie déterminée et motivée à poursuivre ses efforts sur sa moto.

«Nous devions passer dix zones d’obstacles, à quatre reprises et en maximum six heures, explique-t-elle. Le premier tour était compliqué, car le niveau était différent. Mais ensuite, j’ai repris confiance et n’ai pas connu de grosses chutes.» Cette saison, elle visera le top 4 dans un championnat qui se…