RTS1, MARDI, À 20 H 05

François Egger nomadise tout l’été pour présenter depuis divers lieux en Suisse romande des thématiques de saison: rando, VTT électrique, bière, pizza, poissons… des reportages en nouvelle diffusion résonnent avec des sujets tournés à l’étranger tandis qu’un invité apporte un autre regard sur le thème dans un lieu propice. La rando lance la série.

ABE joue l’itinérance pour explorer des thématiques conso et étancher notre soif de découverte. Des reportages inédits tournés un peu partout sur la planète, de la Tanzanie à l’Italie en passant par NY et le Costa Rica, viennent en miroir de sujets d’ici et de saison.

Allez, on grimpe! Pour la première émission consacrée à la rando, Fran- çois Egger rejoint l’une des plus belles réserves naturelles des Alpes, le lac de…